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صور | حريق كبير في عدد من محلات السجاد في سوق أبوسليم الشعبي و فرق الدفاع المدني

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | حريق كبير في عدد من محلات السجاد في سوق أبوسليم الشعبي و فرق الدفاع المدني #طرابلس تعاملت معه و لا أنباء عن خسائر بشرية . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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