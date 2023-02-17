صور | حريق كبير في عدد من محلات السجاد في سوق أبوسليم الشعبي و فرق الدفاع المدني #طرابلس تعاملت معه و لا أنباء عن خسائر بشرية . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
تصميم مبتكر لجهاز كشف الألغام، قدّمته طالبتان من قسم الحاسوب في جامعة بني وليد،
تم النشر منذُ 6 دقائق
أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 17 فبراير 2023
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
الطقس | مرتفع جوي على أغلب مناطق #ليبيا يسبب في إعتدال الطقس و تسجل أدنى حرارة ا
تم النشر منذُ 18 دقيقة
المركز الوطني للأرصاد الجوية: مرتفع جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا يسبب في اعتدال
تم النشر منذُ 24 دقيقة
أضف تعليقـك