ويليامز من #واشنطن في ذكرى فبراير: المتورطون في الجرائم بـ #ليبيا يضعون أموالهم في البنوك الأوروبية ويزورون هذه الدول.

– المحاسبة في ليبيا يمكن أن تكون موجودة عبر #الاتحاد_الأوروبي و #الولايات_المتحدة و #المملكة_المتحدة.

– لا يمكن أن يكون هناك عدالة في ليبيا دون محاسبة المتورطين في الجرائم والفساد.

– يجب أن تكون ليبيا وحدها أولوية لواشنطن فوق كل الاعتبارات الإقليمية الأخرى في شمال أفريقيا.

– الطبقة السياسية الأنانية الفاسدة في ليبيا تريد أن تبقى على حالها دون حلول وتخدم مصالحها الخاصة. #ليبيا_برس

2023-02-17 13:00:07

1676638807