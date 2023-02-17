صور | بلدية #مصراتة ترسل قافلة إغاثة إلى #تركيا على متن السفينة ” كفالاي ” تحمل مساعدات لمتضرري الزلازل في تركيا و #سوريا. #ليبيا #المرصد ( محطة مصراتة البحرية )