صور | بلدية #مصراتة ترسل قافلة إغاثة إلى #تركيا على متن السفينة ” كفالاي ” تحمل مساعدات لمتضرري الزلازل في تركيا و #سوريا. #ليبيا #المرصد ( محطة مصراتة البحرية )
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ليبيا مباشر
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