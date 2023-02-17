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صور | بلدية #مصراتة ترسل قافلة إغاثة إلى #تركيا على متن السفينة ” كفالاي ” تحمل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بلدية #مصراتة ترسل قافلة إغاثة إلى #تركيا على متن السفينة ” كفالاي ” تحمل مساعدات لمتضرري الزلازل في تركيا و #سوريا. #ليبيا #المرصد ( محطة مصراتة البحرية )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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