المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد: – وزيرا الخارجية المصري، سام

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد:

– وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، والمغربي ناصر بوريطة، بحثا القضايا الثنائية والإقليمية ويؤكدان استمرار التنسيق بينهما

– اللقاء تناول عددا من الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، وسبل تعزيز العمل الجماعي على مستوى القارة.

– تم التطرق إلى التطورات الجارية في ليبيا، حيث استعرض سامح شكري جهود مصر على صعيد دفع الحل السياسي للأزمة، خاصة من خلال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

– بوريطة أكد على دعم المسار الجاري للوصول إلى عقد الانتخابات، مع ضرورة احترام إرادة الليبيين والحل الليبي ـ الليبي دون أية إملاءات خارجية.

#ليبيا_24

2023-02-17 14:53:38

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