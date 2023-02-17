قال رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، إن الثورة في 2011 جاءت لتصحيح المسار لا للانتقام الأعمى وتدمير الوطن والاتجاه نحو التنمية والعدالة؛ بوصلتنا ليبيا واحدة موحدة، ليبيا لن تكون هبة لأجنبي ولا لقمة سائغة للتقسيم أو تركة لتيّارات تسعى للبقاء في كراسيها، وأضاف “التقت اليوم آمال الليبيين على السلام والإعمار والتنمية بعد مخاض دام أكثر من عقد من الصراعات”.

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