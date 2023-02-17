شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي، رفيعة المستوى بشأن ليبيا، على ضرورة “تكاتف الجهود الأفريقية والدولية، على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين”، وقال “رغم القلق الذي ينتابنا إزاء الوضع المتأزم، إلا أننا لا نزال متفائلين لما نلمسه من رغبة صادقة للأطراف الليبية، في تجاوز المحن وتغليب المصلحة العليا للوطن”.

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