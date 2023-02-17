#عاجل // المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ:

– الانتخابات هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى حكومة وطنية موحدة شرعية يمكنها الحكم وتقديم الخدمات بفاعلية في جميع أنحاء البلاد

– نجدد تأييدنا لجهود المبعوث الأممي عبدالله باثيلي لتشجيع جميع الأطراف على العمل بحسن نية وبشكل ضروري للتوصل إلى اتفاق حول الإطار الدستوري والجدول الزمني المحدد للانتخابات

– الحكومة في طرابلس هي من تقرر الإجابة عن سؤال إذا كان هناك تسليم جديد لليبيين في قضية لوكربي

– ليس للولايات المتحدة أن تتحدث عن حكومة فتحي باشاغا ويرجع الأمر للشعب الليبي وإلى اختياراته من خلال الانتخابات

– الولايات المتحدة لا تتحكم بمصير النفط الليبي ومؤسسة النفط ملك للدولة الليبية والنفط الليبي هو ملك للشعب ولا يحق لأحد التدخل في هذه الشؤون

– من المهم أن يعمل جميع القادة السياسيين في ليبيا معًا لدعم أساس قانوني للانتخابات وتحديد موعد قابل لإجرائها دون تأخير وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي فوق مصالحهم.

#ليبيا_24

2023-02-17 17:08:36

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