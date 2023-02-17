عاجل

صور | وليد اللافي يتابع الاستعدادات الأمنية لبدء انطلاق احتفال 17 فبراير في المي

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وليد اللافي يتابع الاستعدادات الأمنية لبدء انطلاق احتفال 17 فبراير في الميدان وسط #طرابلس. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك