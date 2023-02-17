تدوينات | بويصير : عند اندلاع انتفاضة #تونس قلت أن اندلاع انتفاضة ضد الديكتاتوري

تدوينات | بويصير : عند اندلاع انتفاضة #تونس قلت أن اندلاع انتفاضة ضد الديكتاتورية في #ليبيا أمر وارد جدًا و انتفض الليبيون بالفعل في فبراير 2011 وتخلصوا من ديكتاتورية لم تعمل يومًا لأجل المواطن و كانت تزعم بأن القائد أحد عمالقة هذا الزمن . #المرصد