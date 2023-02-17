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صورة | شعبان هدية آمر غرفة ” عمليات ثوار #ليبيا ” المكنى ” أبوعبيدة الزاوي ” يظه

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صورة | شعبان هدية آمر غرفة ” عمليات ثوار #ليبيا ” المكنى ” أبوعبيدة الزاوي ” يظهر اليوم في احتفال #الزاوية بعد نجاحه أمس في الدخول الى البلاد بطريقة غير معلومة إثر فشل محاولته السابقة بسبب تعميم قبض في المنافذ صادر بحقه من النائب العام . #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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