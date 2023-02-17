صورة | شعبان هدية آمر غرفة ” عمليات ثوار #ليبيا ” المكنى ” أبوعبيدة الزاوي ” يظه

صورة | شعبان هدية آمر غرفة ” عمليات ثوار #ليبيا ” المكنى ” أبوعبيدة الزاوي ” يظهر اليوم في احتفال #الزاوية بعد نجاحه أمس في الدخول الى البلاد بطريقة غير معلومة إثر فشل محاولته السابقة بسبب تعميم قبض في المنافذ صادر بحقه من النائب العام . #المرصد