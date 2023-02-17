ذكر المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، بأن المباحثات التي أجراها مع وزي

ذكر المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، بأن المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو، كانت ناجحة، وبحسب الحساب الرسمي للمبعوث الأممي، فقد تم التوافق على أن المجتمع الدولي يجب أن يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في عام 2023.

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