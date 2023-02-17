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صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يتابع الترتيبات الأمنية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يتابع الترتيبات الأمنية لتأمين حفل 17 فبراير في الميدان وسط #طرابلس . #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )




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ليبيا مباشر

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