أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بأن العمل في ليبيا يجب أن يتم وفق تكاثف جهود جميع الأطراف، لكسر الجمود السياسي في ليبيا، وذكر غوتيريس في كلمة أمام اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، بأن إيجاد آلية بديلة لحل للوصول إلى القاعدة الدستورية والانتخابات، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق» لحل الأزمة الليبية، أصبح أمرا ضروريا.

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