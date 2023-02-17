أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إطلاق سراح المواطنين المصريين، البالغ عددهم 6 والذ

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إطلاق سراح المواطنين المصريين، البالغ عددهم 6 والذين كانوا محتجزين فى ليبيا، وبحسب السفارة المصرية في ليبيا، فقد تم إطلاق سراح المحتجزين بعد التواصل مع الجهات المسؤولة عن احتجازهم، والتي كانت قد تحفظت على 6 أشخاص مصريين، لامتلاكهم تصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى.

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