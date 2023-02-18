المترشح الرئاسي سليمان البيوضي في ذكرى فبراير: فبراير في ذمة التاريخ كحدث وفعل و

المترشح الرئاسي سليمان البيوضي في ذكرى فبراير: فبراير في ذمة التاريخ كحدث وفعل وتحوّلت لقميص عثمان يرفعه الفاسدون واللصوص والهاربون للمزايدة على أبناء الوطن.
– ليبيا اليوم تعيش شبح الفقر والعوز والتجهيل والفساد.
– الليبيون يعيشون في ظروف قاهرة وطالهم الظلم بسبب الخوَنة والعملاء المتآمرين.
– لا يمكن أن يصدق مجنون لأي حال وصلنا.
– ليبيا ليست بحاجة لديمومة الثورة قدر حاجتها لمشروع للإنقاذ يُنهي حالة العبث والفساد ويقطع دابر الفاسدين والخوَنة والعملاء.
– ليبيا بحاجة لكثير من التنازلات من أجل مستقبلها وتوفير الحياة الكريمة لأهلها بكل مشاربهم واختلافاتهم.
– نحن بحاجة أكبر لاتفاق نحو المستقبل بعيدًا عن حالة الانقسام والثورة والمضي قدمًا نحو الدولة الحديثة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-02-18 02:00:50
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