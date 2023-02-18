المترشح الرئاسي سليمان البيوضي في ذكرى فبراير: فبراير في ذمة التاريخ كحدث وفعل و

المترشح الرئاسي سليمان البيوضي في ذكرى فبراير: فبراير في ذمة التاريخ كحدث وفعل وتحوّلت لقميص عثمان يرفعه الفاسدون واللصوص والهاربون للمزايدة على أبناء الوطن.

– ليبيا اليوم تعيش شبح الفقر والعوز والتجهيل والفساد.

– الليبيون يعيشون في ظروف قاهرة وطالهم الظلم بسبب الخوَنة والعملاء المتآمرين.

– لا يمكن أن يصدق مجنون لأي حال وصلنا.

– ليبيا ليست بحاجة لديمومة الثورة قدر حاجتها لمشروع للإنقاذ يُنهي حالة العبث والفساد ويقطع دابر الفاسدين والخوَنة والعملاء.

– ليبيا بحاجة لكثير من التنازلات من أجل مستقبلها وتوفير الحياة الكريمة لأهلها بكل مشاربهم واختلافاتهم.

– نحن بحاجة أكبر لاتفاق نحو المستقبل بعيدًا عن حالة الانقسام والثورة والمضي قدمًا نحو الدولة الحديثة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-18 02:00:50

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