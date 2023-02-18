القائم بالأعمال الأمريكي في #ليبيا في الذكرى 12 لفبراير: الانتخابات لا تمثل هدفً

القائم بالأعمال الأمريكي في #ليبيا في الذكرى 12 لفبراير: الانتخابات لا تمثل هدفًا في حد ذاتها لكنها خطوة مهمة نحو احراز تقدم في الانتقال السياسي لليبيا.

– حان الوقت لكي يضع قادة ليبيا مصلحة الليبيين أولا بعد أعوام من التقدم المتعثر.

– #الولايات_المتحدة مستمرة في الوقوف الى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية.

– الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية، التنمية الشاملة و العادلة، واسترجاع ليبيا لسيادتها على ترابها و حدودها.

– ندعم الجهود القائمة بمعاضدة الأمم المتحدة للتوصل الى حلول توافقية تثمر في أقرب الآجال مسارًا صادقا نحو الانتخابات. #ليبيا_برس

2023-02-18 01:51:45

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