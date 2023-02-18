البيت الابيض: ـ قررنا استمرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا في ا

البيت الابيض:
ـ قررنا استمرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا في الأمر التنفيذي 13566 المؤرخ 25 فبراير 2011، التي جرى توسيعها في الأمر التنفيذي 13726 المؤرخ 19 أبريل 2016 .
ـ سيستمر الصراع المدني في ليبيا حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وينتهي التدخل العسكري الأجنبي.
ـ إذا لم تُحمَ أصول الدولة الليبية، فستختلسها الأطراف المصممة على تقويض عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
ـ يمكن أن يؤدي إلى تحويل موارد الدولة، إلى إطالة أمد وتعميق حالة عدم الاستقرار الحالية التي تفيد داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.
ـ نخاطر بالتصعيد العسكري إذا لم تستمر العقوبات سارية المفعول.
ـ من يرفضون الحوار ويعرقلون التحول الديمقراطي في ليبيا، يريدون استغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز مصلحتهم الذاتية الضيقة.
ـ لا يزال الوضع في ليبيا يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
#ليبيا_24
2023-02-17 23:57:52
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