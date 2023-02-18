أكدت البعثة الأممية في ليبيا، أن “السنوات الـ12 الماضية شهدت أزمة لم تستثن أحدًا من الليبيين، غير أنها أكدت كذلك تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة”.

وقالت البعثة، إنه لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام، ويتوجب على قادة ليبيا وضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال العام 2023، من خلال انتخابات شاملة.

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