دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال قمة الاتحاد الإفريقي، كافة الأطراف في ليبيا، اللجوء للحل السياسي، والوصول إلى الانتخابات، مشيرا أن الاستقرار السياسي يحفظ وحدة البلاد وسيادتها، ويُنهي وجود المليشيات والقوات الأجنبية، وأضاف “لابد من تخطي العقبات التي تحول دون إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، للوصول إلى الاستقرار السياسي”.

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