وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا: حكومة الوحدة مُنتهية الولاية لم تلتزم بإجراء الانتخابات في موعدها، ما أدى لتزايد حالة الإحباط في #ليبيا.

ــ إجراء الانتخابات يجب أن يكون تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومُنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، لاستعادة ليبيا لسيادتها واستقرارها.

ــ لابد من تضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مُتزامنة.

ــ المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، شهد تحقيق الكثير من التقدم، ونؤكد على تعاون #مصر المستمر مع البعثة الأممية، في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي الليبي.

ــ نرفض أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقًا لمرجعية اتفاق #الصخيرات.

ــ نؤكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم لجنة “5+5”.

ــ مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته. #ليبيا_برس

2023-02-18 14:14:30

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