خبر | الدبيبة و الصديق الكبير و مستشاره مصطفى المانع و عادل جمعة يقدمون التعازي إلى أردوغان و يؤكدون تضامن الشعب الليبي مع #تركيا جراء حادثة الزلزال معربًا أردوغان عن تقديره للحكومة على وقوفها مع تركيا في محنتها. #ليبيا #المرصد ( المكتب الإعلامي)