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خبر | الدبيبة و الصديق الكبير و مستشاره مصطفى المانع و عادل جمعة يقدمون التعازي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | الدبيبة و الصديق الكبير و مستشاره مصطفى المانع و عادل جمعة يقدمون التعازي إلى أردوغان و يؤكدون تضامن الشعب الليبي مع #تركيا جراء حادثة الزلزال معربًا أردوغان عن تقديره للحكومة على وقوفها مع تركيا في محنتها. #ليبيا #المرصد ( المكتب الإعلامي)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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