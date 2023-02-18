قدّم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم السبت، التعازي لرئيس الجمهور

قدّم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم السبت، التعازي لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، كما أكد على تضامن الشعب الليبي مع الشعب التركي في حادثة الزلزال، من جانبه أعرب أردوغان عن تقديره للشعب الليبي، على وقوفهم مع تركيا في هذه المحنة، مشيداً بجهود فرق الإغاثة والدعم والطوارئ الليبية التي تشارك الفرق التركية في أعمال الإغاثة الإنسانية المختلفة.

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