يواصل فريق الأخضر الليبي، استعداداته بمدينة بنغازي، للمواجهة المصيرية أمام اتحا

يواصل فريق الأخضر الليبي، استعداداته بمدينة بنغازي، للمواجهة المصيرية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم غدا الأحد، ضمن الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ويسعى ممثل ليبيا لتعويض الإخفاق الأول أمام مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، معززا بعاملي الأرض والجمهور، فيما كانت بعثة اتحاد الجزائر قد حطت البارحة في مطار بنينا.

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