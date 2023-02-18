عاجل

ردًا على تسريبات الخطة الأمريكية لتشكيل لجنة قانونية لوضع القوانين الانتخابية وف

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

ردًا على تسريبات الخطة الأمريكية لتشكيل لجنة قانونية لوضع القوانين الانتخابية وفي محاولة لاستباقها.. الهادي الصغير نائب عقيلة يعلن اتجاههم لتشكيل لجنة مع مجلس الدولة تتولي وضع القوانين الانتخابية.

الصغير: حال موافقة مجلس الدولة غدًا على التعديل الدستوري سيتم عقد جلسة البرلمان الإثنين القادم.

– سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع الدولة 6+6 لوضع القوانين الانتخابية.

– جلسة البرلمان المقررة الإثنين المقبل ستشهد التوقيع على قانون الجدول الموحد لمرتبات القطاع العام. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-18 21:25:15

1676755515

عن مصدر الخبر

ليبيا برس

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك