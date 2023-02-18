صور | أسامة جويلي يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمكتبه في معسكر ” اللواء الرا

صور | أسامة جويلي يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمكتبه في معسكر ” اللواء الرابع ” بـ #العزيزية حالة الانسداد السياسي و دعم جهود تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة. #ليبيا #المرصد