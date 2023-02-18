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صور | أسامة جويلي يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمكتبه في معسكر ” اللواء الرا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | أسامة جويلي يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمكتبه في معسكر ” اللواء الرابع ” بـ #العزيزية حالة الانسداد السياسي و دعم جهود تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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