صور | أسامة جويلي يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمكتبه في معسكر ” اللواء الرا

صور | أسامة جويلي يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمكتبه في معسكر ” اللواء الرابع ” بـ #العزيزية حالة الانسداد السياسي و دعم جهود تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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