صور|| سامي نصر مدير مديرية أمن #طبرق يعلن ضبط أسلحة نوعية من صواريخ وقنابل ونواظ

صور|| سامي نصر مدير مديرية أمن #طبرق يعلن ضبط أسلحة نوعية من صواريخ وقنابل ونواظير كانت معدة للتهريب إلى #مصر.

– هذه الانواع ليست المعتاد تناولها بين الأفراد ولكن تستخدمها التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة.

– الأسلحة كانت مخبأة في الصحراء تمهيدا لنقلها وتهريبها، وتم ضبطها بعد تلقي أخبار من مركز شرطة #جغبوب بوجود تحركات مشبوهة.

– يجري التحقيق بشأنها وتتبع مصدرها ومعاينتها تشير إلى أنها لم تكن مخزنة بشكل صحيح وأنها نقلت من مكان بعيد. #ليبيا_برس (مؤتمر صحفي)









2023-02-19 01:46:44

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