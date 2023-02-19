صور|| سامي نصر مدير مديرية أمن #طبرق يعلن ضبط أسلحة نوعية من صواريخ وقنابل ونواظ

صور|| سامي نصر مدير مديرية أمن #طبرق يعلن ضبط أسلحة نوعية من صواريخ وقنابل ونواظير كانت معدة للتهريب إلى #مصر.
– هذه الانواع ليست المعتاد تناولها بين الأفراد ولكن تستخدمها التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة.
– الأسلحة كانت مخبأة في الصحراء تمهيدا لنقلها وتهريبها، وتم ضبطها بعد تلقي أخبار من مركز شرطة #جغبوب بوجود تحركات مشبوهة.
– يجري التحقيق بشأنها وتتبع مصدرها ومعاينتها تشير إلى أنها لم تكن مخزنة بشكل صحيح وأنها نقلت من مكان بعيد. #ليبيا_برس (مؤتمر صحفي)
2023-02-19 01:46:44
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