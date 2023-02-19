المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– مع نهاية فبراير سيعلن باتيلي من مجلس الأمن عن خارطة طريق دولية بملكية ليبية تنتهي بإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023، وما سيعلنه باتيلي خطوطا عريضة أم خطة متكاملة ذاك هو المسكوت عنه حتى الآن.

– لحد الآن مقترح التعديل 13 مرفوض دوليا ومحليا لما يمثله من مخاطر على العملية السياسية.

– المطلوب من المجلسين هو قاعدة دستورية واضحة تفضي لإجراء انتخابات مجلس نواب مقره بنغازي وسلطة تنفيذية في طرابلس دون المساس بالدوائر الإنتخابية والمسار السياسي كاملا وإلا فإن تجاوزهما سيكون رسميا بسحب الإعتراف الدولي عنهما في إبريل القادم، مع إعلان إجراءات صارمة ضد المجلسين كأفراد.

– سيشكل باتيلي مجلسا استشاريا جديد ووجود أعضاء من المجلسين فيه مرتبط بالتزامهما بالإشتراطات الدولية

– ستكون مهمة المجلس الإستشاري الذي سيشكله باتيلي محددة في اختيار حكومة انتخابات منزوعة الصلاحيات ( تقريبا) فثمة حديث عن رقابة دولية صارمة للموارد ( إدارتها) وهو ما سيؤدي لمنعها من محاولة تعطيل الإنتخابات كما حدث مع الدبيبة.

– الحديث عن أن الحكومة ستمنع من اتخاذ قرارات تتعلق بالمؤسسات السيادية وتغييرها، وسيكون المجلس الإستشاري هو المعني بوضع الإطار القانوني والدستوري للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحديد موعد نهائي لإجرائها.

– الحديث عن أكتوبر 2023، ومن المحتمل أن يكون ( للمجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء) دورا في التكييف القانوني لتأكيد المخرجات القانونية والدستورية.

– من المؤكد تماما أن حكومة الدبيبة باتت من الماضي ولن تجرى الإنتخابات تحت إدارتها في جميع الأحوال.

– الفيتو الدولي والإقليمي ضدها هو ما أسقطها، ولتأكيد الفيتو فإن الإنزلاق للخيارات المؤلمة مطروح ولن يتجاوز بقاؤها أكثر من 3 أشهر في أفضل الظروف الإستثنائية التي قد ينتجها الدبيبة لديمومة بقائه.

– يتم حاليا النقاش عن تطوير عمل البعثة لحد تعزيزها بمخالب في ليبيا، ما هو نوع المخلب ( إفريقي _ عربي _ إسلامي _ غربي) ذاك هو الخلاف القائم.

#ليبيا_24

2023-02-19 00:45:03

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