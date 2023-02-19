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أجرت لجنة الطوارئ بالهلال الأحمر، زيارة إلى بلدية المرج، بعد تعرض المدينة إلى عد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أجرت لجنة الطوارئ بالهلال الأحمر، زيارة إلى بلدية المرج، بعد تعرض المدينة إلى عدد من الهزات الأرضية المتتالية في الأيام الماضية، للاطلاع على الاحتياجات التي تعاني منها البلدية ومتطلبات المستشفى بشكل خاص من تجهيزات ومستلزمات طبية ودوائية وتوفير ما يلزم تحسباً لأي طارئ.
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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