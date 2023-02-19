أجرت لجنة الطوارئ بالهلال الأحمر، زيارة إلى بلدية المرج، بعد تعرض المدينة إلى عد

أجرت لجنة الطوارئ بالهلال الأحمر، زيارة إلى بلدية المرج، بعد تعرض المدينة إلى عدد من الهزات الأرضية المتتالية في الأيام الماضية، للاطلاع على الاحتياجات التي تعاني منها البلدية ومتطلبات المستشفى بشكل خاص من تجهيزات ومستلزمات طبية ودوائية وتوفير ما يلزم تحسباً لأي طارئ.

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