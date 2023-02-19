عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: جادّون للوصول إلى الانتخابات قبل نوفمبر المقب

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: جادّون للوصول إلى الانتخابات قبل نوفمبر المقبل، بعد التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره النواب.

– هناك عراقيل وتحديات تقف أمام إجراء الانتخابات منها استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة مثل جماعات الفاغنر والقوات التركية ومرتزقة #تشاد و #النيجر.

– مسار الانتخابات مرتبط بشكل كبير بالمسار الأمني، حتى يرضى الجميع بنتائج الانتخابات دون أن يرفضها أي طرف من الأطراف.

– من الضروري وجود جدول زمني لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

– نأمل أن تكون زيارة عبد الله باتيلي إلى #موسكو خطوة هامة نحو إخراج مرتزقة فاغنر من البلاد. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-19 10:00:44

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