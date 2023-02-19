شارك وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة موسى المقريف، في فعاليات الدورة غير ال

شارك وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة موسى المقريف، في فعاليات الدورة غير العادية الثامنة للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) التي عُقدت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وأكد المقريف في كلمته بالمؤتمر، على وقوف ليبيا بجانب المبادرات والتوصيات التي تدعم وتُكرِّس العمل البنَّاء، في إطاره العربي والإسلامي.

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