الإخواني خالد المشري: لا يزال هناك خلاف مع مجلس النواب بشأن ترشح العسكريين لرئاس

الإخواني خالد المشري: لا يزال هناك خلاف مع مجلس النواب بشأن ترشح العسكريين لرئاسة الدولة.

ــ لم نصل أيضًا لاتفاق حتى الآن حول مشكلة ترشح مزدوجي الجنسية، لأن القوانين الليبية تمنع الحصول على جنسية أخرى.

ــ الكثير من الليبيين حصلوا على جنسيات أخرى في فترة القذافي، ولكننا نرفض ترشحهم في الانتخابات، واشترطنا تنازل المترشح عن الجنسية قبل الترشح.

ــ كل من يمتلك منصب مهم في الدولة الليبية يجب أن يستقيل قبل الانتخابات بمدة كافية، قد تكون 4 أو 6 أشهر. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-19 11:18:33

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