الطقس | وضع مستقر على معظم مناطق البلاد مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر عل

الطقس | وضع مستقر على معظم مناطق البلاد مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل و تُسجل أدنى درجة حرارة الليلة عند 2 مْ في #مزدة و 3 مْ في #غات و #غريان و 4 مْ في المرج و 6 مْ في #طرابلس و لا فرص لسقوط الأمطار . #ليبيا #المرصد 📸 : © سند الأحلافي – رأس الهلال – الجبل الأخضر
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ليبيا مباشر
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