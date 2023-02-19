عقيلة صالح: الثورة في #ليبيا كانت شعبية، دون تخطيط للمستقبل، ولم يكن لها أهداف م

عقيلة صالح: الثورة في #ليبيا كانت شعبية، دون تخطيط للمستقبل، ولم يكن لها أهداف محددة، ولم يكن معروف أي قيادة لها.

ــ حصلت خلافات بعد الثورة بسبب التدخلات الخارجية، ما تسبب في إطالة أمد المرحلة الانتقالية.

ــ حصل انقلاب على الشرعية بعد انتخاب مجلس النواب، وبعض الدول كالت بمكيالين، بدلاً من أن يكون السلطة التشريعية الشرعية الوحيدة.

ــ حدثت أزمات كبيرة بسبب عدم تعاون المؤتمر الوطني، وعدم رضاه بتسليم السلطة بحجة أن المجلس انعقد في #طبرق، وكأنها مدينة خارج ليبيا. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-19 12:28:49

1676809729