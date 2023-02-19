عبدالمنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود: كلنا تم رفضنا ما عدا زوجته.. حتى أنا حصلت على موافقة مبدئية ثم تم رفضي.

– لدينا الآن مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالسفر للولايات المتحدة لمتابعة قضية عمي.

– زوجة عمي مسنة وتُعاني من أمراض فطلبوا منا محرم يُسافر معها لتستطيع السفر وتتمكن من رؤيته.

– الموضوع أكبر منا وتأخرنا كثيرًا في إحضار محامي لجلسات الاستماع وكان من المفترض أن تتولاه الدولة.

– نتحرك في تحركات أكبر منا كعائلة وأوصلنا هذا لعمي.

– البرلمان كلف فريق بالتحري عن هذا الفريق القانوني وحكومة المنطقة الشرقية تتولي ترتيب الدفعة الأولى من الأتعاب.

– حكومة الدبيبة لا تتواصل معنا ولا تساعدنا بعد أن قامت بتسليم عمي ولم تُكلف حتى موظف في السفارة بالسؤال عنه أو زيارته.

– هذه القضية أصبحت قضية كل الليبيين وفريق المحامين سيتولى عمله قريبًا. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-02-19 13:05:35

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