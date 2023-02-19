محمود عبد العزيز: الشيخ الصادق الغرياني أحد ثوار فبراير، ومجموعة كبيرة من أعداء الثورة يسّبُونه.

ــ لست في مستوى الشيخ الصادق حتى أقُيّمه أو انتقده، فمستواي أقل كثيرًا من تقييمه.

ــ بعض الإعلاميين لم يحصلوا على مستوى تعليمي ولا يعرفوا ينطقون اللغة العربية، ويتحدثون عن فبراير أنها نكبة ويمدحون القائد، ولا يُخلصون إلا للدولار واليورو.

ــ فبراير جعلت لبعض الإعلاميين صوت مسموع، ومنهم من يُقابل سفراء، ولديه نية للترشح للرئاسة ويخرج وينتقد.

ــ لم نستوعب حتى الآن الاختلاف بطريقة طبيعية، بل نتعمد شيطنة الآخر وقتله معنويًا. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-02-19 14:00:52

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