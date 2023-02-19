عاجل

بعد تسببه في عرقلة الانتخابات عام 2021م.. عماد السائح للقائم بأعمال السفير الإند

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

بعد تسببه في عرقلة الانتخابات عام 2021م.. عماد السائح للقائم بأعمال السفير الإندونيسي: هدفنا تحقيق تطلعات الليبيين في دولة ديمقراطية مستقرة، وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال الانتخابات. #ليبيا_برس (بيان للمفوضية)

2023-02-19 15:05:28

1676819128

عن مصدر الخبر

ليبيا برس

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك