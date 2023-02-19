بعد تسببه في عرقلة الانتخابات عام 2021م.. عماد السائح للقائم بأعمال السفير الإند

بعد تسببه في عرقلة الانتخابات عام 2021م.. عماد السائح للقائم بأعمال السفير الإندونيسي: هدفنا تحقيق تطلعات الليبيين في دولة ديمقراطية مستقرة، وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال الانتخابات. #ليبيا_برس (بيان للمفوضية)