رئيس مجلس الدولة خالد المشري: – عبد الحميد الدبيبة، لا يتمتع بـ”إدارة كافية” لل

رئيس مجلس الدولة خالد المشري:

– عبد الحميد الدبيبة، لا يتمتع بـ”إدارة كافية” للحكومة، وهو آخر شخص يفكر في إجراء الانتخابات.

– أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجود الدبيبة على رأس الحكومة.

– الشعب الليبي على درجة من الوعي والإدراك لأهمية الانتخابات،.

– هشاشة الدولة وتناقصها وغيابها سمح للتدخلات الخارجية.

– الوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولةوستُنظّم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور.

– الوثيقة الدستورية ستحتاج إلى موافقة واعتماد مجلسي النواب والدولة.

– الخلافات السياسية عطّلت الوصول إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية.

– الخلافات في الداخل ستُحل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

#ليبيا_24

2023-02-19 14:51:43

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