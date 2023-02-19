رئيس مجلس الدولة خالد المشري: – عبد الحميد الدبيبة، لا يتمتع بـ”إدارة كافية” لل

رئيس مجلس الدولة خالد المشري:
– عبد الحميد الدبيبة، لا يتمتع بـ”إدارة كافية” للحكومة، وهو آخر شخص يفكر في إجراء الانتخابات.
– أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجود الدبيبة على رأس الحكومة.
– الشعب الليبي على درجة من الوعي والإدراك لأهمية الانتخابات،.
– هشاشة الدولة وتناقصها وغيابها سمح للتدخلات الخارجية.
– الوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولةوستُنظّم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور.
– الوثيقة الدستورية ستحتاج إلى موافقة واعتماد مجلسي النواب والدولة.
– الخلافات السياسية عطّلت الوصول إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية.
– الخلافات في الداخل ستُحل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
#ليبيا_24
2023-02-19 14:51:43
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