ناقش النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وسبل عودة السفارة الإثيوبية للعمل من طرابلس، وبحسب الحساب الرسمي للرئاسي، فإن الاجتماع الذي يأتي على هامش انعقاد قمة الاتحاد الافريقي باديسا بابا، أكد فيه اللافي حرص ليبيا على تعزيز التعاون والشراكة مع اثيوبيا في عديد المجالات.

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