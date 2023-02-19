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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، اليوم الأحد، إرسال الشحنة السادسة من الأغذي

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، اليوم الأحد، إرسال الشحنة السادسة من الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا، وأضاف المكتب الإعلامي، أن الشحنة السادسة التي انطلقت من مطار معيتيقة في طرابلس، تأتي استمرارًا لأعمال الجسر الجوي من المساعدات الليبية دعمًا للمتضررين جراء الزلزال الذي أصاب عدة مدن في تركيا وسوريا الأيام الماضية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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