أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، اليوم الأحد، إرسال الشحنة السادسة من الأغذي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، اليوم الأحد، إرسال الشحنة السادسة من الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا، وأضاف المكتب الإعلامي، أن الشحنة السادسة التي انطلقت من مطار معيتيقة في طرابلس، تأتي استمرارًا لأعمال الجسر الجوي من المساعدات الليبية دعمًا للمتضررين جراء الزلزال الذي أصاب عدة مدن في تركيا وسوريا الأيام الماضية.

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