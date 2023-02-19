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#ليبيا_مراسل_الحدث_رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة: لم تكن ‫فبراير

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#ليبيا_مراسل_الحدث_رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة:
لم تكن ‫فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبد الله منصور، وأدعو كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان بـ ‫ليبيا فالمواطن واحد كما هو الوطن.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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