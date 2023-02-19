عقب تحريض السفارة البريطانية.. اتحاد ثوار 17 فبراير #مصراتة يرفض في بيان، المصال

عقب تحريض السفارة البريطانية.. اتحاد ثوار 17 فبراير #مصراتة يرفض في بيان، المصالحة مع تيار سيف الإسلام ويُطالب بمحاسبة عبدالله اللافي

البيان: 17 فبراير خط أحمر ولا مصالحة إلى أن يتم انتخاب جسم تشريعي وتنفيذي يحكم كل البلاد.

– نعلن تفعيل دور اتحاد ثوار 17 فبراير مصراتة بصفته الجسم الشرعي الممثل لثوار المدينة.

– ندعو كل أبناء المدينة ومؤسساتها لضرورة الالتفاق حول اتحاد الثوار.

– نؤكد على محاسبة كل من أجرم في حق الليبيين لأجل قمع الثورة والانقلاب على مبادئها.

– نرفض التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي سفه فيه النواب إرادة الليبيين واختزل شروط الترشح للرئاسة في قانون صادر عنه فقط.

– نطالب بمحاسبة وتحميل المسؤولية لكل من كان له دور فيما قام به الرئاسي وممثله عبدالله اللافي وكل من شارك في اجتماع كورنثيا.

– ندعو باثيلي للتواصل مع الثوار من خلال اتحاداتهم وإعلامهم بخارطة الطريق المعدة من طرفه قبل إعلانها.

– سيكون لنا موقف جاد للخروج بالبلاد من ويلات تلاعب الحكومات المتتالية. #ليبيا_برس

2023-02-20 00:28:19

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