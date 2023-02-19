صحيفة سودان تربيون تكشف عن تعهدات ليبية بتقديم مساعدات مالية لحركات #دارفور لتشج

صحيفة سودان تربيون تكشف عن تعهدات ليبية بتقديم مساعدات مالية لحركات #دارفور لتشجيعها على المغادرة.

الصحيفة: الحركات المُسلحة في دارفور بدأت فعليا سحب جنودها من #ليبيا، عقب منحها مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها والسلطات الليبية قدمت وعودًا بمساعدة الحركات ماليًا.

– لجنة 5+5 منحت الحركات المسلحة السودانية وكل المقاتلين الأجانب 6 أشهر لمغادرة الاراضي الليبية.

– هناك وعود قدمتها السلطات الليبية لتوفير مبالغ مالية لمساعدة الحركات المسلحة على سحب جنودها.

– قوة عسكرية تتبع لتجمع قوى تحرير #السودان غادرت مواقع كانت تؤمنها في غرب #ليبيا قبل نحو 4 اسابيع.

– القوة اتجهت نحو دولة #تشاد وهي في طريقها للسودان للتمركز في مواقع محددة بولاية شمال #دارفور.

– الجيش السوداني بالتنسيق مع #ليبيا و #مصر و #تشاد و #النيجر والأمم المتحدة يعمل على إخراج الحركات المسلحة من ليبيا.

– الأمم المتحدة بذلت مجهودات جبارة لإقناع السودان بالتوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة التي تقاتل في ليبيا لتوفيق أوضاعها وتسوية قضاياها السياسية تمهيداً لعودتها للسودان.

– تجمع قوى تحرير السودان بقيادة عبود آدم خاطر، هو ثاني أكبر حركة موقعة على اتفاق السلام متواجدة في ليبيا.

– رغم أن وجود حركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس كان ضئيلًا، فإن قائده صالح جبل سي، بقي في ليبيا.

– حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، تُعد أكبر قوة عسكرية بين الموقعين وغير الموقعين على اتفاق السلام متواجدة في ليبيا.

– هذه الحركة تمتلك نحو 300 سيارة بقيادة رئيس أركان الحركة يوسف كرجولا ووسعت وجودها بشكل كبير في ليبيا، حيث عملت بين سبها والحفرة وسرت. #ليبيا_برس

2023-02-20 01:17:38

1676855858