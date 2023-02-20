شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، تتهم في بيان لها، شركة #البريقة لتسويق الن

شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، تتهم في بيان لها، شركة #البريقة لتسويق النفط، بتسليم الوقود للخارجين عن القانون، ووضعه تحت تصرفهم دون حسيب أو رقيب.

البيان: نُحمل المسؤولية التامة لشركة البريقة لتسويق النفط وممثلها إبراهيم أبوبريدعة، ومدير إدارتها القانونية، وليد الشلبوط، لإعطائهم الشرعية لغير ذي صفة.

ــ نُحمل الشركة مسؤولية أي أزمات ازدحام في البلاد نتيجة لعدم تزويد المحطات التابعة للشركة بالوقود، وكل التبعات المترتبة عن ذلك.

ــ نُحمل المذكورين مسؤولية كافة الخسائر المادية المترتبة على شركة الشرارة طيلة فترة الإيقاف، ومسؤولية عدم دفع مرتبات العاملين بالشركة بصفة عامة.

ــ نُطالب شركة البريقة بتعويض الموظفين ومحطات الوقود التابعة للشركة، ماديًا ومعنويًا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الإيقاف المتعمد.

ــ على الجهات المسؤولة في الدولة الليبية التدخل العاجل لإلزام شركة البريقة، بتزويد شركة الشرارة الذهبية بالوقود. #ليبيا_برس

2023-02-20 01:59:19

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