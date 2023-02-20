هيثم عبد الحميد الشهير بـ”رشيد المصري” أمير حدود تنظيم داعش الإرهابي: تلقينا تدر

هيثم عبد الحميد الشهير بـ”رشيد المصري” أمير حدود تنظيم داعش الإرهابي: تلقينا تدريبات عسكرية في #ليبيا على يد حلف الناتو لإسقاط القذافي.

– المكسب الحقيقي لنا في ليبيا أننا جعلناها دولتين وهذا مكسب.

– شاركنا في 25 يناير بمصر ثم تحولنا تجاه ليبيا لخط القتال هناك في #بنغازي.

– تدربت في ليبيا على يد عناصر تابعة لحلف الناتو وكانوا يدربون الميلشيات لجعل المدنيين مقاتلين في أسرع وقت.

– طائرات الناتو كانت تقوم بالمهمة الأكبر ضد معمر القذافي من أجل إسقاطه.

– كان على رأس التدريبات شخص يدعى ماركو يُدرب على الأسلحة الخفيفة والثقيلة وسرعة استخدام تلك الأسلحة.

– التحقت بجماعة أحرار ليبيا في نهاية الدورة التدريبية وعلموني فك وتنظيف السلاح وتعلمت على الأسلحة الرشاش الخفيفة ومضادات الطيران. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-02-20 10:26:30

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