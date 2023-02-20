أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، استمرار أعمال صيانة وتطوير عمارات “النُوق ال

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، استمرار أعمال صيانة وتطوير عمارات “النُوق البيض” في منطقة الكيش ومحيطها بمدينة بنغازي. وأشارت اللجنة إلى أن أعمال الصيانة والتطوير تشمل إنشاء موقف سيارات، وصيانة شبكة إنارة الطرق، وصيانة وطلاء الواجهات، وإنشاء الحدائق والمنتزهات، وصيانة الأرصفة والساحات في مدة تنفيذ تصل لـ 90 يوم.

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