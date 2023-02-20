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أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، استمرار أعمال صيانة وتطوير عمارات “النُوق ال

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، استمرار أعمال صيانة وتطوير عمارات “النُوق البيض” في منطقة الكيش ومحيطها بمدينة بنغازي. وأشارت اللجنة إلى أن أعمال الصيانة والتطوير تشمل إنشاء موقف سيارات، وصيانة شبكة إنارة الطرق، وصيانة وطلاء الواجهات، وإنشاء الحدائق والمنتزهات، وصيانة الأرصفة والساحات في مدة تنفيذ تصل لـ 90 يوم.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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