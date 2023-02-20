محمود عبد العزيز: أعداء فبراير يتمتعون بالحرية ويُنكرون حلاوة لذتها، ويحاولون اغ

محمود عبد العزيز: أعداء فبراير يتمتعون بالحرية ويُنكرون حلاوة لذتها، ويحاولون اغتيالها معنويًا بكل ما أوتوا من قوة.

ــ من ينتقدون 17 فبراير، يتمتعون بالحرية التي منحتها لهم الثورة، وجعلتهم يجلسون معنا.

ــ الحرية التي جاءت بها ثورة 17 فبراير شملت الجميع، ويتمتع بها من يعبرون عن آرائهم ولا يخافون مقص الرقيب، ولا زيارة هيئة الأمن الداخلي أو الخارجي.

ــ الكثير من المثقفين في عهد جماهيرية العقيد كانوا مكممين الأفواه، وفبراير حررت أعدائها قبل أن تحرر مؤيديها.

ــ هناك من كانوا يملكون قدرات خاصة في السرقة، وأتت 17 فبراير وحرمتهم من كل هذا، فهؤلاء يرون فبراير نكبة. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-02-20 12:07:12

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