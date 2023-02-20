كشف عضو مجلس الدولة، بلقاسم دبرز، عن وجود تحفظات على كثير من مواد التعديل الدستو

كشف عضو مجلس الدولة، بلقاسم دبرز، عن وجود تحفظات على كثير من مواد التعديل الدستوري الـ13 المحال من مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه المواد والهواجس ستؤدّي إلى عدم تمريره إذا لم يتمّ تعديلها، وكان مجلس الدولة ناقش التعديل الدستوري الثالث عشر الذي تباينت حوله الآراء بين رافض وموافق، وقد علق المجلس جلسته إلى اليوم الإثنين لاستكمال النقاش حوله.

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