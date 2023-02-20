باشاغا خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين بحكومته: الدولة الليبية متوقفة منذ 12 عا

باشاغا خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين بحكومته: الدولة الليبية متوقفة منذ 12 عامًا، وتعمل بالحد الأدنى فقط من إمكانياتها.

ــ في الماضي كان الفقير من لا يجد قوته عامه، لكن حاليًا لدينا مساكين لا يجدون قوت يومهم، رغم أن الدولة غنية.

ــ يجب معالجة الفساد الذي استشرى، ولم يعد مجرد فساد أو نهب، بل أمر أثر في حياة كل ليبي فينا، وفي جميع مناحي الحياة في الصحة والتعليم.

ــ نحن في مأساة ووضع غير مستقر تمامًا، لكن سنحاول مواجهة هذه الأوضاع.

ــ المبالغ البسيطة التي لدينا نحاول أن نقدم من خلالها منفعة للناس، رغم عدم صرف الميزانية لنا.

ــ أغلب المدن تعاني مشاكل المياه والصرف الصحي وتكدس الطلبة في المدارس والطرق.

ــ لا أريدكم أن تتعاملوا بالدين أبدًا، ولا توقعوا على أي مشروع لا يوجد عليه تغطية مالية، فنحن لا نريد توريط الدولة ولا المقاولين والشركات.

ــ لا نريد السير في الطريق الخطأ حتى لو كانت قوة القانون ضعيفة، فمن سرق سيجد نفسه في قبضة القانون. #ليبيا_برس

2023-02-20 13:02:33

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