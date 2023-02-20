عاجل

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي”: – الاتحاد الإفريقي سينظم مؤتمرا بشأن ا

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي”:

– الاتحاد الإفريقي سينظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.

– لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني.

– سيكون المؤتمر برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي يترأسها الرئيس الكونغولي “دنيس ساسو نغيسو”.

– المدة الماضية عقدنا في العاصمة الليبية طرابلس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المصالحة.

– طالبنا في الاجتماع التحضيري بمغادرة المرتزقة وقلنا ينبغي بالضرورة أن يتحاور الليبيون ونعتقد بأنه شرط مسبق للمضي نحو الانتخابات.

#ليبيا_24

2023-02-20 11:31:09

1676892669

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك