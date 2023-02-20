رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي”: – الاتحاد الإفريقي سينظم مؤتمرا بشأن ا

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي”:
– الاتحاد الإفريقي سينظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.
– لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني.
– سيكون المؤتمر برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي يترأسها الرئيس الكونغولي “دنيس ساسو نغيسو”.
– المدة الماضية عقدنا في العاصمة الليبية طرابلس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المصالحة.
– طالبنا في الاجتماع التحضيري بمغادرة المرتزقة وقلنا ينبغي بالضرورة أن يتحاور الليبيون ونعتقد بأنه شرط مسبق للمضي نحو الانتخابات.
#ليبيا_24
2023-02-20 11:31:09
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