أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، عن عزم الاتحاد الإفريقي تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، سيكون برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي يترأسها الرئيس الكونغولي “دنيس ساسو نغيسو”، وذكر فقي أنّهم طالبوا خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد في طرابلس بمغادرة المرتزقة، مضيفا: “قلنا ينبغي بالضرورة أن يتحاور الليبيون ونعتقد بأنه شرط مسبق للمضي نحو الانتخابات”.

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